İbrahim Kalın: Suriye iç savaşı sürdüğü ve ülke paramparça kaldığı sürece göçmen krizi geri dönecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye iç savaşının 10. yılını doldurmasına ilişkin konuşurken, "Savaş sürdüğü ve ülke paramparça kaldığı sürece, göçmen krizi birçok başka şekilde geri dönecektir. Bunun bir 5 ya da 10 yıl daha devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

Kalın, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından internet üzerinden düzenlenen 'Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göç ve sığınmacılar hakkındaki mutabakat' konulu panelde konuştu.

Kalın, 'Türkiye'nin çözüm için gösterdiği tüm çabalara rağmen' Suriye'deki iç savaşın 10. yılını geride bıraktığını söyledi. Savaşın göç krizinin temel nedeni olduğunu vurgulayan Kalın, halihazırdaki en büyük sorunun mültecilerin güvenli dönüşünün sağlanamaması olduğunu belirtti.

Kalın, "Göçmen krizinin temel nedeni bu savaştır. Temel neden ortadan kaldırılmazsa, göçmen krizine de kalıcı çözüm bulunamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Suriyelilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde geri dönmeleri zorunluluğuna değinerek, "Bu, Türkiye'den AB'ye, Almanya'dan ABD'ye ve diğer komşu ülkelere, Rusya ve İran'a kadar tüm ülkelerin kolektif çalışmasını gerektiriyor" dedi.

"Türkiye tek başına 10 milyon civarı Suriyelinin sorumluluğunu üstlenmiş durumda"

Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 4 milyon mülteciye barınma, gıda ve tıp hizmeti sağlıyor ancak bir de sınırın Suriye tarafında 5-6 milyon yerinden edilmiş kişi var. Hepsini birleştirdiğimizde Türkiye tek başına 10 milyon civarı Suriyelinin sorumluluğunu üstlenmiş durumda."

Sözcü Kalın, "Mülteci krizi mevcutken, milyonlarca insan vatanlarından kopmuş durumdayken ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyarken, statüko korunamaz. Bu nedenle AB'de statükonun devam etmesini isteyenler, 'Türkiye'ye birkaç milyar avro daha veririz ve sorun çözülür' gözüyle bakan ülkeler, büyük bir yanlış içerisinde" ifadelerini kullandı.

"Bunun bir 5 ya da 10 yıl daha devam etmesine izin veremeyiz"

Ayrıca Kalın, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne değinerek, şunları kaydetti:

"AB liderlerinin liderlik göstereceğini ve göçmen krizine ciddiyetle yaklaşacağını umuyorum. Suriye iç savaşı sürdüğü ve ülke paramparça kaldığı sürece, göçmen krizi birçok başka şekilde geri dönecektir. Bunun bir 5 ya da 10 yıl daha devam etmesine izin veremeyiz."