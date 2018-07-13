İbrahim Kalın: Önceliğimiz ekonomi; Orta Vadeli Plan hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni hükümetin önündeki en önemli konunun ekonomi olduğunu belirterek bu bütçe disiplininin sağlanması, enflasyon ile mücadele üzerine durulacağını aktardı. Kısa süre içinde Orta Vadeli Plan hazırlanacağını bildiren Kalın, "İhracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO toplantısının ardından açıklanan sonuç bildirgesi için "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Kalın, 18 Temmuz'da sona erecek OHAL için de "OHAL'in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. İlk kabine toplantısının ardından basın açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekonomide atılacak adımlar

"Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Önemli konu başlıklarından birisi de ekonomiydi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ortaya konulan tüm bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyon ile mücadele önceliklerimiz arasında yer alıyor. İhracat odaklı büyüme noktasında çalışmalar yapılıyor. Orta Vadeli Plan hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza sunulacak."

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor.

Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir.

"15 Temmuz hain darbe girişinin ardından Türkiye de ekonomik krizler olacak diye söylemlerde bulunuldu, bunlar olmadı. Böyle bir darbe girişimi başka ülkede olsaydı o ülkede ekonomi çöker, toplumsal kaos oldurdu, bunların hiçbiri olmadı."

"NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur."

Gülen'in iadesi

Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz.

Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz.

Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz.

Terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken, artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.

"Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak"

"Şu an itibariyle 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bu kurullar çalışmaları yapacaklar. Atamalar yapıldıktan sonra önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekeler. Şu an itibariyle 9 kurul belirlendi, zaman zaman Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde yeni kurullar oluşturulabilir."

OHAL'in kaldırılması

"OHAL'in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın. Bu mücadele kararla devam edecek. Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrer hayata geçebilir"

Dövizdeki yükleliş ile ilgili ne tür adımlar atılacak?

Ekonomi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ekonominin tek elde toplanması bu süreçte en önemli adımlardan biri. Piyasalara yanlış mesajların verilmesi doğru olmaz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız gerekli çalışmaları yapacaktır.