T24 LogoT24 Logo
Gündem

İbrahim Kalın: Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

23 Aralık 2018 14:02

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kalın, \"Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor, ama nafile\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu\'nun sözlerine tepki gösterdi. Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

​\"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar.\"

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SözcüsüKalınBaşbakanı Netanyahu Recep Tayyip ErdoğanNetanyahuCumhurbaşkanlığı SözcüsüKalınİsrail Başbakanı Binyamin NetenyahuTwitterBaşbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanımız Erdoğanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24