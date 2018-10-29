Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Cumhuriyeti yaşatmak müşterek vazifemizdir. İç ve dış tehditlere karşı onu korumak ortak sorumluluğumuzdur\" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Twitter\'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95 yaşında olduğunu belirterek, \"Bu sevinç ve gurur hepimizindir. Cumhuriyeti yaşatmak müşterek vazifemizdir. İç ve dış tehditlere karşı onu korumak ortak sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimiz vatan ve millet sevgisiyle ilelebet payidar olacaktır. 95\'inci yılında Cumhuriyetimizin bânisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.\"