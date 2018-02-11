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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü

   Gülseli Kenarlı/İstanbul, (DHA) Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İstanbul’u ziyaret eden ABD  Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H

11 Şubat 2018 16:23

 

 Gülseli Kenarlı/İstanbul, (DHA) Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İstanbul’u ziyaret eden ABD  Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmed Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edildi ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alındı.  Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alındı  ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırıldı.

 

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