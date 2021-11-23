İbrahim Kahveci: Katar ile yapılan swap anlaşmasında dolar karşılığı 12,50 kur mu baz alındı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 128 milyar dolar satılıp kasada döviz kalmayınca birçok ülke ile swap anlaşması yapıldığını, bu ülkelerden birinin de Katar olduğuna işaret ederek, "Katar ile 5 milyar dolarlık swap anlaşmasının ardından Mayıs 2020’de ek 10 milyar dolarlık bir swap anlaşması daha yapılmıştı. İşte o son swap anlaşmasında Türkiye TL karşılığını 12,50 liradan kasaya koyduğu söylendi.

Geçen yıl Haziran ayında günlerce bu tartışma yapıldı. Katar ile yapılan swap anlaşmasında dolar karşılığı 12,50 kur mu baz alındı?" diye yazdı.

Hazine garantili ihalelerde, Katar örneğindeki gibi bir garanti verilip verilmediğini soran Kahveci, "Döviz işlemlerine baktığımızda 128 milyar dolarlık işlemin yaklaşık yarısının yurtiçinde kaldığını ve buna düşen kur karının da 300 milyar lira civarında olduğunu anlıyoruz.

Şimdi bir başka soru daha soralım: Acaba yurtdışına satılan ve swap yolu ile geri dönen bir satış da mı oldu? Yani 128 milyar doların bir kısmı yurtdışına çıkıp sonra swap ile 12,50 kur garantisi ile geri mi döndü?" ifadelerini kullandı.

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