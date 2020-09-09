İbrahim Kahveci: Devlet milletine para vermiyor; milletin biriktirdiği parayı millete veriyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ele aldığı bugünkü yazısında, "Merkez Bankasının döviz rezervi yerine artık ülkenin döviz rezervine bakalım diye yazdılar. Merkez Bankası’nın döviz rezervi eriyebilir ama olsun, bakın Milletin döviz mevduatları var. Dolayısı ile bunlar ülke rezervini oluşturuyor. Bireysel Emeklilik Sisteminde biriken 154 milyar lira var. İşte onu sanayicimizin, ekonomimizin hizmetine sunacağız" diye yazdı.

İşsizlik Fonu'nun da kaynak olarak 'patronlara' verildiğini yazan Kahveci, "Millet çalıştı çabaladı ve işsiz kaldığında maaş almak için İşsizlik Fonu’nu kurdu. Şimdi o fon vasıtası ile krizden çıkmak için patronlara kaynak aktarıyoruz. Pandemi döneminde de verilen paralar işte oradan. Devlet Milletine para vermiyor; Milletin biriktirdiği parayı Millete veriyor. Millet yine para biriktirmiş emekliliği için. Şimdi yeni eksen Türkiye için o BES paraları da lazım" dedi.

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