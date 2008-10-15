İbrahim idmanı yarıda bıraktı



Turkcell Süper Lig'de, hafta sonu Denizlispor ile karşılaşacak olan Hacettepe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.



Maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadı'nda, teknik direktör Osman Özdemir yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Engin, Alper, Yakubu ve Cevher ve milli takımda bulunan Teli dışında tüm futbolcular katıldı.



İdman öncesi teknik direktör Özdemir, futbolcularıyla 15 dakika süren bir toplantı yaparken, kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra çift kale maç yaptı. Antrenmanda ikili bir mücadele sırasında sakatlanan İbahim Şahin çalışmayı yarıda bıraktı. Golcü futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.



Hacettepe, Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.