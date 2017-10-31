İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda son durum ne?

Çeviri - Gonca Tokyol

Sınır kapılarının kontrolünü Kürt güçlere bırakmak istemeyen Bağdat ile Erbil arasında gerilim devam ederken, Habur Sınır Kapısı’nın Irak tarafında kalan İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndaki son duruma dair bölgeden birbiriyle çelişen haberler geldi.

Reuters’a konuşan Iraklı bir gümrük yetkilisi, Türk ordusuyla birlikte Habur'a giden Irak askerlerinin geçişin kontrolünü Peşmerge’den devraldığını duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakın yarı resmi haber organı Rudaw ise İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda herhangi bir askeri hareketlilik yaşanmadığını ve araç ile yaya geçişinin normal şekilde devam ettiğini aktardı.

Rudaw’a konuşan İbrahim Halil Sınır Kapısı yöneticilerinde Hawkat Mohammed, Türk tarafındaki Habur’u aramasının ardından verdiği bilgide, basında yer alan haberlerde sözü geçen askeri güçlerin Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi’nin konvoyu olduğunu söyledi. Ganimi’nin Kürtlerin kontrolündeki sınır kapısından geçerek Türkiye’ye gittiğini ifade eden Mohammed, Genelkurmay Başkanı’nın aynı yolla Irak’a geri döneceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ise bugün sabah saatlerinde yayınladığı haberinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde tatbikat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Irak'a ait Halil İbrahim Sınır Kapısı'na geçtiğini duyurmuştu. İki ülkenin askerlerinin siren sesleri eşliğinde zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı’na doğru yöneldiğini kaydeden AA muhabirleri, Ekrem Payan ve Şimal Müldür sınır kapısının da yaşanan gelişmeler dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren geçişlere kapatıldığını aktararak, “Halil İbrahim Gümrük Kapısı'ndaki IKBY'ye ait bayrağın indirilerek, Irak bayrağının göndere çekileceği öğrenildi” ifadelerini kullanmıştı.

"Bölge Irak hükümetinin kontrolünde"

Reuters da Iraklı yetkililerin sınır kapısının kontrolünün Bağdat’a geçtiğini söylediğini aktardığı haberinde, Iraklı gümrük polisi şefi Ali AbduIlah’ın “Bugün Türkiye’yle olan sınır geçişinde Irak bayrağını dalgalandırdık, bölge resmi olarak tamamıyla Irak hükümetinin kontrolünde” sözlerine yer verdi.

Iraklı yetkililerden birinin sınırdaki bayrakların fotoğraflarını da gösterdiğini kaydeden Reuters, Kürt yönetiminin ise iddiaları reddettiğini belirterek, Erbil’den bir yetkilinin “Müzakereler devam ediyor” dediğini aktardı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Independent yazarı Patrick Cockburn’ün bugün yayımlanan yazısında da Irak’a giriş ve çıkışların yapıldığı tüm sınır kapılarında kontrolü merkezi hükümetin alacağını söylemiş ve Türkiye ile Irak arasındaki ana geçiş olan İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın da buna dahil olduğunu belirtmişti.