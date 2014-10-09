İbrahim Hacıosmanoğlu: Aziz Yıldırım'ı konuşturanlara lanet olsun

Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hukukun, adaletin yanından dahi geçmeyecek seviyesiz kararlar Aziz Yıldırım'ı konuşturuyor, konuşmalarına itibar etmiyorum, dikkate de almıyorum. Bunların hepsi algı yönetimi. Ama onu konuşturanlara da lanet olsun" dedi.

Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

'Kaybedilen bişi yok'

DHA'da Ömür Avcı'nın haberine göre, İbrahim Hacıosmanoğlu, "Olmaması gereken alınmaması gereken sonuçları aldık. Bunlarda hem oyuncuların hem bizlerin hem teknik kadronun hem hakemlerin büyük etkisi var. Ama bunların hiçbiri mazeret değil. Sağduyulu Trabzonspor sevdalılarının takıma olan inancı, ümidi halen devam ediyor. Bizim de devam ediyor. Kaybedilmiş olan çok şeyimiz yok. Bunları telafi etme imkanımız var" dedi.

'Taraftarın başını öne eğmeyin'

Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Dünden bu yana çocuklarla konuşuyoruz. Bizim harcadığımız emekleri bir tarafa bırakın ama bu takımın sağduyulu taraftarları var. Onlar da şehirde gördüğünüz normal halk, köylerde yaşayan masum insanlar ve Türkiye'nin dört bir köşesinde Trabzonspor sevdasını taşıyan kişiler. Bunlara karşı bu tablo bizi daha çok üzüyor. Onların başının eğik gezmesi bizi rahatsız ediyor. Sizi de rahatsız etsin. Sizden tek istediğim o insanların başlarının dik gezmesini sağlamanız. Trabzonspor yakın tarihinin en iyi kadrosunu kurduk. Uyum sorunu olabilir. Ama oynadığınız takımlara bir bakın. Karabükspor'un 11'inden bir tane oyuncu alıp da Trabzonspor'un 11'inde oynatabilir misiniz? Bunu kendinize sorun" şeklinde konuştu.

'Sahada savaşın'

Hacıosmanoğlu, "Çocukluğumdan beri savaşarak bu yaşa geldim. Cenab-ı Allah da her şeyi nasip etti ama hep mücadele edip savaştım. Sonunda da kazanan ben oldum. Trabzonspor başkanlığını da herkesin bize karşı olduğu dönemde o mücadeleyle kazandım. Bunları hep örnekleriyle gösterdim onlara. Hepiniz değerli oyuncularsınız ama sahada savaşmadığınız sürece başarıyı yakalama imkanımız yok. Sizlerden sadece masumane duygularla Trabzonspor sevdasını içinde taşıyan insanların başını öne eğdirmeden, sahada savaşmanızı istiyorum. Savaşın sonunda elbette ki kaybedebilirsiniz. Bu bir oyundur. 3 tane sonuç var. Ama o savaşın örneğini sahada göstermek zorundasınız. Milyonlarca insan ve biz sizden bunu bekliyoruz. Umut ediyorum milli takım arasından sonra başlangıç olur, sahaya çıktıklarında gerekli performansı gösterip Trabzonspor'u layık olduğu yere taşırlar" dedi.

'Beni karşınızda başka türlü göreceksiniz'

"Belki de başkan olarak sizinle bu tarzda son kez konuşuyorum. Başka zaman başka türlü göreceksiniz. Ama umut ediyorum ki bundan sonraki karşılaşmalarımızda yaşadığınız başarıların karşılığında ekstra bonuslar aldığımız bir başkan olarak dururum karşınızda. İnancımız tam, takımın başarısız olmasını isteyen çok insan var. Dolayısıyla bizim de başarısız olmamızı isteyenler var. Bu alışkanlık Trabzon'da her zaman var. Herhalde onlar da bu 5 haftadır yaşanan sonuçlardan ders alıp Milli Takım arasından sonra Trabzonspor sevdalılarının istediği sonuçları onlara sunacaklardır diye düşünüyorum. Ümidimiz ve inancımız bu yönde" dedi.

'Mücadele etmek alkışlattırır'

"Takımın kalitesi ortada. Fulbolculardan istediğim sahada savaşmaları. Topun onlara gelmesini beklemeden topu nasıl kazanacaklarıyla ilgili mücadele vermeleri. Onu verdikleri zaman da bu seyirci zaten yenilsen de seni alkışlıyor. Varşova maçında örneğini gösterdiler. Bizim insanımız bu. Varşova maçının son 40 dakikasında oynadığımız futbolu oynayalım yenemeyeceğimiz takım yok. Bu mücadele azmini de sahaya yansıtacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

'Kabahat onu konuşturanlarda'

Hacıosmanoğlu şöyle devam etti: "Trabzonspor kötü gidiyor, bak gene işte bu şahısla ilgili konuşup da ön plana çıkmaya çalışıyor diyecek insanlar. Ama bizi de rahatsız ediyor. Aziz Yıldırım bizim muhatabımız değil. Benim muhatap alacağım adam önce gidip vatani görevini, yapıp gelecek. Ama onun kabahati yok. Sahte çürük raporuyla askerlikten kaçan insana, gece meclisten karar çıkarıp, bedelli askerlikten yararlanma hakkı tanıyanlar bugün o adamı konuşturuyor. Görüş bildiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve onun akabinde bizim itirazımızı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hukuk dışı verdiği kararlar, hukukun, adaletin yanından dahi geçmeyecek seviyesiz kararlar onu konuşturuyor. Yani kim konuşturuyor? Devletin birimleri konuşturuyor. Bu bizim değil, bunu konuşturan devlet yetkililerinin ayıbı. Bırakın konuşmayı toplumun içine dahi çıkamayacak birisi. Bize çocukken askerlik en kutsal görevdir diye öğrettiler. Sahtekarlık yapıp sahte belgeyle askerlikten kaçan bir adamı siz kurtarıyorsanız, kabahat onu konuşturanlarda. O da çıkıp 'herkesten hesap soracağım' der. Onu konuşturanlara lanet olsun" dedi.

Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde şike davasında yeniden yargılanma yolunun açılması üzerine, "yeniden yargılama olduğunda herkes mahkemede olacak, herkesle tek tek hesaplaşacağım. Kanun önünde kimse kaçamaz yalan konuşmak yok" demişti.