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İbrahim Fırtına ve Özden Örnek Balyoz'da şüpheli

İddianamede eski kuvvet komutanları İbrahim Fırtına ve Özden Örnek şüpheli olarak yer alıyor.

06 Temmuz 2010 03:00

 T24- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Balyoz Darbe Planı iddialarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede eski kuvvet komutanları İbrahim Fırtına ve Özden Örnek şüpheli olarak yer alıyor.

 

 

Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ergül, Süleyman Pehlivan, Ali Haydar ve Murat Yönder “Balyoz Planı” iddialarına ilişkin olarak yürüttükleri soruşturmayı tamamladı. Savcılar tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edildi.

 

İddianamede, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in “şüpheliler” arasında yer aldığı öğrenildi.

 

Mahkeme, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulüne ya da eksiklik görmesi halinde bunların düzeltilmesi için iadesine karar verecek.

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