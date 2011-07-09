-İBRAHİM FENDOĞLU VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Beşiktaş'ın eski futbolcularından İbrahim Fendoğlu vefat etti. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, İbrahim Fendoğlu'nun vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 1924 doğumlu İbrahim Fendoğlu, 1948-1952 yılları arasında Beşiktaş'ta futbol oynadı. Fendoğlu'nun cenazesi, yarın Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazından sonra Malatya Bulgurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. Siyah-beyazlı kulüp, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.