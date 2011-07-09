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Spor

İBRAHİM FENDOĞLU VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

09 Temmuz 2011 21:53

-İBRAHİM FENDOĞLU VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Beşiktaş'ın eski futbolcularından İbrahim Fendoğlu vefat etti. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, İbrahim Fendoğlu'nun vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 1924 doğumlu İbrahim Fendoğlu, 1948-1952 yılları arasında Beşiktaş'ta futbol oynadı.  Fendoğlu'nun cenazesi, yarın Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazından sonra Malatya Bulgurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.  Siyah-beyazlı kulüp, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.  

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