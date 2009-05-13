İbrahim F.Bahçe'yi istiyor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başarılı futbolcusu İbrahim Akın, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığını söyledi.



Son günlerde Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair basında haberler çıkan İbrahim Akın, transferiyle ilgili çalışmaları menajerinin yürüttüğünü, kulüplerin anlaşması durumunda kendisinin de transfer olmayı istediğini söyledi.



Menajerinin kendisine transferle ilgili bilgiler verdiğini ifade eden Akın, ''Şu anda bu konuda daha fazla konuşmam doğru olmaz. Menajerim böyle haberlerin olduğunu bana söylüyor. Ben de sıcak bakıyorum. Onlar aralarında anlaşsın, ben sezon sonu gereken açıklamayı yaparım. Transfer olmayı istiyorum'' diye konuştu.



2007-2008 sezonunun ortasında Beşiktaş'tan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan İbrahim Akın'ın lacivert-turunculu kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi buluyor.



