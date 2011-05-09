T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gizli kamera görüntülerinin arkasındaki isim olarak işaret ettiği AKP'li İbrahim Faruk Bayındır'dan Bahçeli'ye cevap geldi. "Bu şerefsizce ve alçakça bir eylem" diyen Bayındır, "Bu iddia tamamen gerçek dışı bir iftiradır" dedi.





Bahçeli'nin dün İstanbul milletvekillerini tanıtım toplantısında hedef gösterdiği AKP'li İbrahim Faruk Bayındır, "Bu iddia tamamen gerçek dışı bir iftiradır ve Bahçeli'nin kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyim" açıklaması yaptı.

Bayındır, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bayındır, "MHP tarafından 08.05.2011 günü İstanbul'da düzenlenen seçim mitingi sırasında MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli tarafından, AK Parti Küçükçekmece Belediye Meclis Üyeliği yaptığım, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğum belirtilerek, kaset skandalları ile ilgili yayınlar yapan internet siteleri ile bağlantılı olduğum, değişik ülkeler üzerinden yapılan alçakça yayınları gerçekleştirdiğim iddia edilmiştir. Bu iddia tamamen gerçek dışı bir iftiradır ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.



"Listeye giremedim"

Bayındır, açıklamasında şöyle devam etti:

"Milyonlarca vatandaşım gibi ben de AK Parti program ve tüzüğünü benimsemiş, felsefesini paylaşan inançlı bir işadamıyım. Bu düşünce ile girdiğim siyasi çalışmalarım doğrultusunda, 2004-2009 dönemi Küçükçekmece Belediye Meclis Üyeliği yaptım. Bundan sonraki dönemlerde aday olmadım. En son 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den 3. bölge milletvekilliği aday adayı oldum; ancak parti yetkililerinin yaptığı değerlendirme sonucu listeye giremedim.



"Şerefsizce ve alçakça bir eylem"

Benim, ne kaset skandalları ile ilgili yayınlar yapan internet siteleri ile ve ne de bu sitelerin sahibi, yöneticileri veya çalışanları ile hiç bir bağlantım, uzaktan yakından bir tanışıklığım, irtibatım asla olmamıştır. Bu güne kadar bu yönde yayın yapan internet sitelerine dahi girmedim. Hangi somut nedenlerle kaset olayı ile ilişkilendirildiğim tarafımca anlaşılamamaktadır.

Özgürlükçü demokrasiye, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine inanan, kişilik haklarına olağanüstü değer veren bir insan olarak, kamuya mal olmuş olsa bile kişilerin özel görüntülerinin gizli çekimle yasaya aykırı olarak kasete alınmasını ve bu kasetlerin siyasi rant elde etmek için yayınlanmasını veya yayınlanmasına aracılık edilmesini, son derecede şerefsizce ve alçakça bir eylem olarak gördüğümü bu eylemin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünmekteyim. "

Bayındır, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu itibarla, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hakkımda sarf edilen beyanların gerçek dışı olduğunu; kasetleri çeken, yayınlayan ve kaset skandalları ile ilgili yayınlar yapan internet sitelerinin sahibi, yöneticileri veya çalışanları ile hiç bir bağlantım, uzaktan yakından bir tanışıklığım, irtibatım olmadığını; bugüne kadar bu yönde yayın yapan internet sitelerine dahi girmediğimi beyan eder, kişilik haklarıma, onur ve saygınlığıma, mesleki itibarıma ağır bir saldırı teşkil eden bu iddia ile ilgili olarak, Sn. Devlet Bahçeli ve tüm ilgililer aleyhinde 09.05.2011 günü hakaret ve iftira suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına derhal suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açacağımı kamu oyunun bilgisine sunarım."



Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Bahçeli, İstanbul milletvekili adayları tanıtım toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan Başbakan Erdoğan'a sormak istiyorum. İbrahim Faruk Bayındır kimdir? Bu şahıs Küçükçekmece Belediyesi'nde AKP meclis üyeliği yapmış mıdır? Arkasından istifa ederek İstanbul 3. bölgeden milletvekili adaylığına müracaat etmiş midir? Bu kişinin partimizi zan ve töhmet altında bırakan kirli internet siteleriyle ne tür bağlantısı vardır?"





