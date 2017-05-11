İbrahim Erkal’ın doktoru: İyileşme imkânı yok…

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Doç.Dr. Necdet Sağlam, İbrahim Erkal'ın iyileşme imkânı olmadığını belirterek "Organları da belli bir süre sonra iflas edecek" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettirilen şarkıcı İbrahim Erkal'ın ailesini ziyaret sonrasında hastanenin başhekimi Doç.Dr. Necdet Sağlam, gazetecilere bir açıklama yaptı.

Sağlam, "2 gün önce İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğine dair tıbbi raporumuzu açıklamıştık. Tabloda bir değişiklik yok. Beyin ölümü gerçekleştiği için biz tıbbi desteğimizle devam ediyoruz. Kalp ve diğer organların fonksiyonu devam ediyor. Ancak sabah saatlerinden itibaren kalp ve dolaşım sisteminde ciddi bozulmalar başladı. Bugünden itibaren diğer organlarıyla ilgili ciddi kritik saatlere girmiş bulunuyoruz. Tansiyon ve kalp atım sayısında da ciddi azalmalar oluyor" dedi.

"İflas edecek"

Bundan sonraki süreçle ilgili soruya Başhekim Sağlam şu cevabı verdi:

"Bitkisel hayatla ile beyin ölümü ciddi farklılıklar arz ediyor. Bitkisel hayatta beyin beslenmesi ve beyin ile ilgili refleksler canlı olduğu için bazı hastalar beslenebilir. Bağımsız olarak solunum faaliyeti vardır evde dahi izlenebilir. Ancak beyin ölümü tamamen farkı olarak beyin beslenmesi, kan akımı olmadığı için belli bir süre sonra tıbbi destek versek bile o organlarda belli bir süre sonra iflas edecektir. Ve biyolojik olarak ölüm o zaman gerçeklecektir."

"İyileşme imkânı yok"

Bu süreci tıbbi olarak kestiremediklerini söyleyen başhekim "Bugünden itibaren İbrahim Erkal için kritik saatlere girildi. Hastanın iyileşme imkânı yoktur" diye konuştu.