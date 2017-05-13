Tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Erkal için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi. Erkal'ın kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti. Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.

50 yaşında hayata veda eden şarkıcının cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir ay yoğun bakımda kaldı

12 Nisan'da Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal, beyin kanaması ön tanısı ile hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki sanatçı, 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 11 Mayıs Perşembe gecesi hayatını kaybetmişti.