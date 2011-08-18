-İbrahim Çağlar'a 1 yıl men cezası İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Galatasaray Kulübü'nde eski yönetici İbrahim Çağlar'a, 1 yıl kulüpten men cezası verildiği bildirildi. Galatasaray Kulübü'nde Adnan Polat başkanlığındaki yönetimde görev alan Çağlar'a, kulüp disiplin kurulunun verdiği 1 yıllık men cezasını yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda onayladığı öğrenildi. İbrahim Çağlar, aldığı ceza nedeniyle tüzük gereği 1 yıl boyunca Galatasaray Kulübü tesislerine giremeyecek ve kulüpte bir daha yöneticilik yapamayacak. Çağlar, haziran ayındaki Divan Kurulu Toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle üyelerden Mehmet Bilen tarafından disiplin kuruluna sevkedilmişti.