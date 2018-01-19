İbrahim Çağlar için Bodrum'da mevlit okutuldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - İSTANBUL\'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar için Bodrum\'da mevlit okutulup, lokma dağıtıldı.

İstanbul\'da, 11 Aralık 2017 tarihinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İbrahim Çağlar\'ın ölümünün 40\'ıncı gününde, Bodrum\'da mevlit okutuldu. Çağlar\'ın kuzeni Sıtkı Murat Çetin ile Bodrum Belediyesi\'nin desteğiyle Belediye Meydanı\'ndaki Adliye Camii\'nde program yapıldı. Müftü Ali Ünal ve İmam Sait Alpoğan tarafından öğle namazı öncesinde mevlit okundu. Çağlar\'ın kuzeni Sıtkı Murat Çetin, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, iş adamları ve çok sayıda Bodrumlu mevlide katıldı. Mevlidin ardından katılanlara lokma dağıtıldı.

\'ARAMIZDAN AYRILMASI BODRUM\'U ÇOK ÜZDÜ\'

Bodrum\'un önemli bir destekçisini kaybettiğini dile getiren Başkan Kocadon, şunları söyledi:

\"Tabi, genç yaşta aramızdan ayrılması bütün Türkiye\'yi üzdü. Bodrum\'u daha çok üzdü; çünkü İbrahim ağabeyimizle bizim ticaret odasından gelen çok eski bir bağımız var ve bu bağı hiçbir zaman koparmadık. En sonunda Bodrum\'da da güzel bir yatırım yapmıştı. İnanıyorum ki çalışmaktan fırsat bulup, tatil yapabildiği tek yer Bodrum\'du. İbrahim ağabeyimiz ile beraber Bodrumla ilgili birçok sorunu konuşup masaya yatırıyorduk. Hatta bize Ankara\'da çok da yardımcı oluyordu. İbrahim ağabeyimizi kaybederek, Bodrum- Ankara ayağında da bir eksilme oldu. Gerçekten Bodrum\'a çok büyük değer veriyordu, çok büyük saygısı vardı. Erken yaşta ayrılmasının üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Allah\'tan rahmet diliyoruz. Cennet, mekanı olsun. Çok çalıştı, çok güzel eserler bıraktı. Birçok insanı iş hayatına kazandırdı, istihdam sağladı. O insanların hayır dualarının onu nurlar içinde yatıracağına inanıyorum. Biz de Bodrumlular olarak kendisini anmak istedik. Bütün ailesine tekrar başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum.\"

\'ARKAMDA BİR DAĞ YIKILDI\'

İş adamı Sıtkı Murat Çetin ise kuzeni İbrahim Çağlar ile ağabey- kardeş gibi olduklarını belirterek, \"Öncelikle ben, ağabeyimi kaybettim. Onu kaybedince \'Arkamda bir dağ yıkıldı\' dedim; ama Allah, ondan razı olsun. Benim arkama sıradağları dizdi. Kaymakamımız, Bodrum Belediye Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, onlar bizlere sahip çıktı. Ne mutlu bana diyorum. Tatil yapmayı da beceremezdi. Israr ederdik, \'2- 3 gün kal\' diye ama buraya gelince arkasından yine mesai arkadaşları da geliyordu. Pek tatil de yapamazdı bu çok sevdiği yerde. Kısmet böyleymiş\" dedi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Kocadon ise \"Kısa zaman önce Odalar Birliği\'nde çok büyük bir acı yaşadık. İstanbul Ticaret Odası Başkanımızı kaybettik. Aynı camianın içinde başkanlık yapıyorduk. Bodrum\'da iş yeri de vardı biliyorsunuz. Bodrum turizmine de katkılar veriyordu. Bundan dolayı da kendisine burada ölümünün 40. Gününde rahmetle anıp, lokma dağıtalım istedik\" diye konuştu.

Mevlidin ardından Belediye Meydanı\'nda lokma dökülerek, Bodrumlulara dağıtıldı.

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