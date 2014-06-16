T24 LogoT24 Logo
Gündem

İbrahim Aras'ın ön otopsi raporu açıklandı: Kafası dışında darbe izi yok

Polis, Adana’da yapılan Lice eyleminde İbrahim Aras’ın elindeki bombanın patlaması sonucu öldüğünü iddia etmişti

16 Haziran 2014 15:58

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için Adana’da düzenlenen gösteride hayatını kaybeden 14 yaşındaki İbrahim Aras’ın ön otopsi raporu hazırlandı. Rapora göre İbrahim Aras'ın kafası dışında herhangi bir bölgesinde darbe izine rastlanmadı. 

Cumhuriyet'ten Meltem Yılmaz'ın haberine göre, Lice’deki gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için Adana’da düzenlenen gösteride hayatını kaybeden 14 yaşındaki İbrahim Aras’ın ön otopsi raporu polisin iddiasını çürüttü. Raporda, İbrahim Aras'ın kafası dışında herhangi bir bölgesinde darbe izine rastlanmadığı belirtiliyor. Oysa polis tarafından yapılan açıklamada İbrahim Aras'ın elindeki patlayıcının patlaması sonucu öldüğü iddia edilmişti.

ETİKETLER

ibrahim arasadanaön otopsi raporubombaöldülice

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24