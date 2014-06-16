İbrahim Aras'ın ön otopsi raporu açıklandı: Kafası dışında darbe izi yok

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için Adana’da düzenlenen gösteride hayatını kaybeden 14 yaşındaki İbrahim Aras’ın ön otopsi raporu hazırlandı. Rapora göre İbrahim Aras'ın kafası dışında herhangi bir bölgesinde darbe izine rastlanmadı.

Cumhuriyet'ten Meltem Yılmaz'ın haberine göre, Lice’deki gösterilerde 2 kişinin yaşamını yitirmesini protesto için Adana’da düzenlenen gösteride hayatını kaybeden 14 yaşındaki İbrahim Aras’ın ön otopsi raporu polisin iddiasını çürüttü. Raporda, İbrahim Aras'ın kafası dışında herhangi bir bölgesinde darbe izine rastlanmadığı belirtiliyor. Oysa polis tarafından yapılan açıklamada İbrahim Aras'ın elindeki patlayıcının patlaması sonucu öldüğü iddia edilmişti.