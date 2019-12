İbrahim Akın'ın ifadelerine ulaşıldı

T24 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akın’ın “Baskı altında konuştum” dediği savcılık ifadesine ulaşıldı. Menajerim Yusuf Turanlı, bana Fenerbahçe’ye gol atmamam için 100 bin TL teklif edildiğini söyledi. Poşette parayı getirdi. Poşetin içindeki için poliste, “İbrahim Toraman’ın forması” demiştim. Beşiktaş ile transfer görüşmesine finalden önce başladık. Bu süreçte Serdal Adalı ile hiç görüşmedim.







Türkiye, “Şike Operasyonu” ile birlikte pek çok soruya yanıt arıyor. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Süper Kupa Finali ertelendi. Şimdi gündemde liglerin ertelenip ertelenmeyeceği var. Soruşturmayı yürüten savcılık bilgi ve belgeleri bugünden itibaren Futbol Federasyonu’na göndermeye başladı. Federasyon bu bilgi ve belgeler ışığında önce liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.

Eğer ertelenme kararı çıkarsa bu kez de hangi takımların ne tür cezalar alması gerektiği konusuna yoğunlaşacağız.

Bugüne kadar çok şey yazıldı. Teknik takip sonucu konuşulanların bir kısmını okudunuz. Savcılıkta verilen ifadelerin en çarpıcı olanı ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncusu İbrahim Akın’a aitti. Akın şikeyi itiraf etti.

Bu manşetler sayfaları süsledi. Ardından İbrahim Akın’ın bu itirafları baskı sonucu verdiği açıklamaları geldi.

İsterseniz şimdi “Şike Operasyonu”nda en önemli delillerden biri olarak kabul edilen İbrahim Akın ve takım arkadaşı İskender Alın’ın savcılığa verdiği o ifadeleri okuyalım.

SORU: 01.05.2001 tarihinde Fenerbahçeli yöneticiler Yusuf Turanlı aracılığıyla görüştüler. Aziz Yıldırım 26.04.2011 ve 29.04.2011 tarihleri arasında Ahmet Çelebi ile konuştu. Ahmet Çelebi’de bu konuşmadan sonra menajerin Yusuf Turanlı ile görüştü. Yusuf Turanlı’da Big Chefs adlı cafede seninle konuştu. Ve orada sana 100 bin TL para verdi.



Poliste ne demişti

F.Bahçe maçı öncesi şike teklif edildi. 100 bin dolar verilecekti. Kabul etmedim. Teklifi kimin yaptığını da sormadım. Menajerim Yusuf Turanlı’nın diğer isimlerle görüşme yaptığını ve teşvik primi konusundaki görüşmelerini bilmiyordum.

YANIT: Bana okuduğunuz fiziki takipler doğrudur. Yusuf Turanlı bana Fenerbahçe’ye gol atmamam için 100 bin TL teklif edildiğini söyledi. Önce bu teklife sıcak bakmadım. Bana bu parayı kabul etmemi dinen de günah olmadığını söyledi. İstersen “Hocaya danış” dedi. Ben de Erzurumlu Ahmet Hoca ile konuştum. Onunla konuştum. Bana bu parayı alabileceğimi söyledi. Ben maça çıktım. Gol atmadım ama psikolojik olarak rahatsız olmaya başladım. Sonra iyi oynamaya çalıştım. Zaten maçın 60. dakikasında oyundan çıkarıldım. 1 hafta sonra Yusuf Turanlı ile aynı restaurantta buluştuk. Bana poşet içinde para getirdi. Poşetin içindekiler için kollukta (poliste) İbrahim Toraman’ın forması demiştim ama aslında Yusuf Turanlı’nın vaad ettiği para vardı.

SORU: Yusuf Turanlı’ya attığın mesajlardaki dolar değil euro olsun sözlerinin anlamı ne?

POLiSTE NE DEMiŞTi: Menajerim ile buluştuğumda siyah poşeti aldığım doğru. Poşette İ.Toraman’dan alınan Beşiktaş forması vardı.

YANIT: Kollukta (poliste) bu paranın Okan Buruk’un ev satışı için konuştuğumuz para olduğunu söylemiştim. Bu doğru değil. Ben o 100 bin doları 100 bin euro olarak istedim. Ama Yusuf Turanlı, euroyu kabul ettiremedi.

SORU: Şike haberini başka biriyle paylaştın mı?

YANIT: 28.04.2011 tarihinde futbolcu arkadaşım Fahri Tatan’a söyledim.

SORU: 06.05.2011 tarihinde Yusuf Turanlı ile buluştun mu?

YANIT: Bu fiziki takipte doğrudur. Yusuf Turanlı bu görüşmede bana parayı verdi. 50 bin dolar getirdi. 14 bin ve 16 bin dolarlık kumar borçlarını ödemesini söylemiştim.

SORU: Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında iyi oynama karşılığı para teklifi aldın mı?

YANIT: Yusuf Turanlı, (İbrahim Akın’ın menajeri) Ali Kıratlı aracılığıyla bana bu maçta iyi oynamamı söyledi.



'İyi oynamamız için para teklif ettiler'

SORU: 15.05.2011 tarihinde oynanan Trabzonspor-İstanbul Büşükşehir Belediyespor maçında Fenerbahçeli yöneticiler tarafından iyi oynamanız karşılığında size teşvik verildi mi?

YANIT: Yusuf Turanlı aracılığıyla bazı takım arkadaşlarımla görüşmem istendi. İyi oynamamız için para teklifinde bulunuldu. Turanlı ısrarla arkadaşlarımla konuşmamı istedi. Ben de bazı arkadaşlarımın ismini vererek konuştuğumu söyledim. Ama kimseyle konuşmadım. Net bir para konuşulmadı. Ama teklif yapıldı.

SORU: Başka kimseye söylemedin mi?

YANIT: Metin Depe’ye söyledim, F.Bahçe’nin teşvikini ama kabul etmedi. İskender’e (Alın) Yusuf Turanlı söylemiş.

POLiSTE NE DEMiŞTi: Trabzon maçı öncesi, Yusuf Turanlı şike parası teklif edildiğini belirterek kabul etmemi istedi. Takım arkadaşlarıma da bu durumu iletmemi ve iyi oynamalarını istedi. Ben de böyle bir şeyin olmayacağını söyledim.



Şike değil transfer görüşmesi yaptık

SORU: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor kupa final maçı öncesi Serdal Adalı, Yusuf Turanlı aracılığıyla sana 200 bin TL’lik yarış atı hediye etmiş.

POLiSTE NE DEMiŞTi: Beşiktaş’a transferim dönemimde Serdal Adalı benim sahip olduğum atlara bakmış ve beğenmemiş. Bana at hediye etmek istemiş.

Ben de onun sahip olduğu atları araştırdım ve Soder One isimli atı istedim. Transferim olmayınca atı da alamadım.

YANIT: Beşiktaş ile transfer görüşmelerine kupa maçından 1 ay önce başlamıştık. Bu süreçte ben Adalı ile hiç görüşmedim. Bana şike teklif etmedi. Menajerim olan Yusuf Turanlı’ya, “Beşiktaş’a transfer olursam yarış atı da isterim” dedim. Bir at ismi verdim. Yusuf Turanlı bana , “Bu maçta iyi oynama, Beşiktaş ile 2 milyona anlaştım” dedi. Kiminle konuştu bilmiyorum. Ben o maçta oynadım ve gol attım.

Bugüne kadar Yusuf Turanlı aracılığıyla 3 maç için teklif aldım.

1- Fenerbahçe-İstanbul BŞB maçı

2- Trabzonspor-İstanbul BŞB maçı

3- Bursaspor-İstanbul BŞB maçı

Beşiktaş maçında transfer konuşuldu, şike değil. 12.05.2011 günü telefonla konuştuğum şahıs Erzurumlu hocadır. Bu hoca maçlardan önce iyi oynamamız için okuyup, üflüyordu. Biz o sırada kupa maçı için Kayseri’deydik. Hoca da Kayseri’ye geldi. Hoca ile buluştuk, ben Metin Depe’yi de çağırdım. Ama Metin gelmedi. Hoca önce bir tasa su koydu. Sonra tasın üstünü Kuran’ı Kerim ile kapadı. Daha sonra elimizi suyun içine soktuk. İçinden muskalar çıkıyordu. Bu sırada Arif hoca geldi, gördü ve çok kızdı.

POLiSTE NE DEMiŞTi: Turanlı benim gibi İskender’e de baskı yapıyordu. ortak bir yalan bulup, ona aynı yalanı birlikte söyledik. Kupa finali öncsi kesinlikle şike teklifi yapılmadı. Transfer teklifi vardı o da biz finale kalmadan önceydi.



Fiyatı hiç konuşmadık

SORU: Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi teşvik primi teklifi geldi mi?

YANIT: Yusuf Turanlı bana Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından önce F.Bahçe’nin teşvik primi göndereceğini söyledi. Fiyat konuşulmadı. Takım arkadaşlarıyla konuşun dedi. İbrahim ile aynı oldu.



Beşiktaş’ın teklifi normal değil

Tutuklanan İskender Alın, savcılık ifadesinde Trabzon-İstanbul BŞB maçı öncesi kendilerine teşvik primi gönderildiğini söyledi. Beşiktaş’ın transfer teklifine de şaşırdığını ifade etti.

Transfer olmak kaydıyla şike yapmak, teşvik primi almak suçlamasıyla tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilen İstanbul BŞB’nin sözleşmesini feshettiği İskender Alın’ın savcılık ifadesi ise şöyle...

SORU: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından önce 04.05.2011 tarihine ait görüşme kayıtları Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapıldığını gösteriyor. Ama sen transfer görüşmesi daha önceye dayanıyor diyorsun. Bu çelişki değil mi?

YANIT: Transfer teklifi maçtan önceki haftaya denk geldi. Yoksa önceden beri beni takip ediyorlardı.



SORU: 1 yılda kaç maça ilk 11’de çıktın, kaç maçta 90 dakika oynadın. Hiç Milli Takım’a çağrıldın mı?

YANIT: 10-12 maç ilk 11’de oynadım. 4-5 maç 90 dakika sahada kaldım. Milli Takım’a çağrılmadım.



SORU: O zaman, ben niye transfer teklifi alıyorum diye hiç düşünmedin mi? Bu teklif iyi niyetli bir teklif mi?

YANIT: Normalde benim şartlarımda birine Beşiktaş’ın transfer teklif etmesi normal değil. Hem transfer teklifine inanamadım, hem de çok sevindim. Aldığım paranın 2 katı teklif edildi. 850 bin TL alıyordum, 1.5 milyon TL dendi.

SORU: Ne dendi sana?

YANIT: Yusuf Turanlı, Beşiktaş’a gideceksin sıkma, relax dedi. Seneye Avrupa’da maç oynayamazsın dedi.

SORU: Başka kime teklif yapıldı?

YANIT: İbrahim’e de bu yönde bir teklif olduğunu biliyordum. Kayseri’de arabada giderken, konuştuk bu konuyu. Ben Yusuf Turanlı’ya, (Kupa primini kastedip) para lazım dedim. O da bana ne kadar lazımsa söyle dedi. Ama net para söylemedi. Turanlı bana iyi oynarsan seni Beşiktaş’a almazlar dedi.



Can Arat rahatsız oldu

SORU: Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için bir teklif aldınız mı?

YANIT: Y.Turanlı bana hep nasıl olduğumu sorardı. Bana teklifte bulunmadı. Ben oynamadım zaten.

SORU: Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında teklif aldınız mı?

YANIT: Eşim Seda Can, F.Bahçe muhasebesinde çalışır. Eşim bana bu maçtan önce “Cemil Turan seninle konuşmak istiyor” dedi. Daha sonra da “Cemil Turan, Can Arat ile konuşacak” dedi. Can bu konuşmadan çok rahatsız oldu.



Ne şike var ne de yarış atı

Serdal Adalı- Nisan ayı başlarında Tayfur Havutçu ile transferi konuştuk. Listede bu 2 oyuncu da vardı. Final maçı öncesi bu iki oyuncuyu aramamız doğru olmaz diyerek, menajerleri olan Yusuf Turanlı’yı aradım. Ve Yusuf Turanlı ile ilk defa Bursa’da görüştüm.



Hiçbir ücret konuşulmadı

Final maçından sonra transferi konuşalım diyerek ayrıldık. Hiç bir ücret konuşulmadı. Sonra İstanbul BŞB Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı aradım. İbrahim Akın’ı isteyen başka kulüpler olduğunu da öğrenince Yusuf Turanlı ile İstanbul’da bir kez daha görüştük.

Daha sonra ben Tayfur Hoca’yı aradım ve final maçı öncesi yanlış anlaşılmasın diye Yusuf Turanlı ile konuşmasını söyledim. Bu konuşmalardan sonra Göksel Gümüşdağ ile görüştük ve sadece İbrahim Akın’a talip olduk. Çünkü Holosko takasını kabul etmediler. Bu görüşmelerde, yarış atı, ücret, şike yoktur.



Adalı, 'Gümüşdağ'a söyledim'

Beşiktaş Asbaşkanı Adalı, İbrahim Akın’a transfer teklifinden İst.BŞB. Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın haberdar olduğunu söyledi.