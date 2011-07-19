-İBRAHİM AKIN PSİKOLOJİK BASKI GÖRMÜŞ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın'ın avukatı Hakkı Kurtuluş, müvekkilinin, hakkında çıkan ''şikeyi itiraf etti'' şeklindeki iddiaları reddettiğini bildirdi. Kurtuluş, yaptığı açıklamada, Metris Cezaevinde görüştüğü Akın'ın kendisiyle ilgili olarak, basın yayın organlarında ''Şikeyi İbrahim Akın itiraf etti'' şeklinde çıkan haberler üzerine, yazılı bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu söyledi. Avukat Kurtuluş, Akın'ın açıklamasında şunları kaydettiğini belirtti: ''Savcılık sorgum esnasında soruşturma savcısı Mehmet Berk'in şike olayını itiraf etmem halinde tutuklanmayacağım yönündeki beyanları ve uygulamış olduğu psikolojik baskı nedeniyle gerçek olmamasına rağmen, suçu kabul etmiş bulunmaktayım. Emniyette vermiş olduğum ifadede açıkça reddettiğim hususların, Savcılıkta kabul edilmiş olmasının temel sebebi, bahsetmiş olduğum psikolojik baskıdır. Konuyla ilgili itirazlarımı ve savunmamı yargılama aşamasında yapacağımı ve gerçek dışı iddiaların tamamını reddettiğimi saygılarımla kamuoyunun bilgilerine sunarım.'' Kurtuluş, ayrıca, İstanbul 12. Ağır Ceza mahkemesine dilekçe vererek, müvekkili Akın'ın tutukluluğuna itiraz etti.