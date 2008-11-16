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Spor

İbragadabra sahne aldı

Inter, Palermo’yu deplasmanda Ibrahimovic’in golleriyle 2-0 yenerek liderliğini bu haftada sürdürdü.

16 Kasım 2008 02:00




Ligde son iki haftada ancak son dakikalarda attığı gollerle puanları toplamayı başaran Inter zorlu Palermo deplasmanında da bir şekilde galip gelerek hafta arası Juve’ye devrettiği liderliği geri almak istiyordu.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Palermo ise son haftalarda gol pozisyonu ve gol üretmekte sıkıntı yaşayan rakibi karşısında puan veya puanlar alarak moral bulmak amacındaydı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Palermo üstün olan taraftı. Hücumda oldukça etkisiz kalan Inter karşısında oldukça etkili olan Palermo sağlı sollu geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi abluka altına aldı. Ama bu baskıdan gol çıkarmayı başaramadı. Palermo Inter’in ataklarına da mani olmayı başarınca ilk 45 dakika 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya ilk yarının etkisiz ekibi Inter golle başladı. 46’da Cruz’un kafa pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Ibrahimovic kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan harikulade bir vuruş yaparak takımını bu zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirmeyi başardı. Golden sonrada etkili olmayı sürdüren Inter İsveçli golcüsü Ibrahimovic’in 62’de kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan bir frikik atışını gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkarmayı başardı. Ver maçtan da 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi

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