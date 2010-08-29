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Spor

İbra Milan'a kiralandı

Milan, İsveçli golcü Zlatan İbrahimoviç'i kadrosuna katmak için Barcelona ile anlaşma sağladı.

29 Ağustos 2010 03:00

Milan, İsveçli golcü Zlatan İbrahimoviç'i kadrosuna katmak için Barcelona ile anlaşma sağladı.


Barcelona'nın golcüsü İbrahimoviç, 2010-2011 sezonunda kiralık olarak Milan'da forma giyecek.


İtalyan kulübü, 28 yaşındaki İbrahimoviç'i sezon sonunda bonservisiyle alma opsiyonuyla kadrosuna kattığını açıkladı.


Milan, kiralık olarak renklerine bağladığı İsveçli forvetin bonsevisi için sezon sonunda 24 milyon euro ödeyecek.


Milan ile dört yıllık anlaşma sağlayan İbrahimoviç, Barcelona'daki tek sezonunda 41 maçta 21 gol attı ama üç sezon geçirdiği Inter'deki performansına yaklaşamadı.


Samuel Eto'o'nun Inter'e gittiği bir anlaşmayla geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya gelen İbrahimoviç, Inter'den önce İtalya'nın bir diğer büyük kulübü Juventus'ta da iki sezon forma giydi.



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