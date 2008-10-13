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Spor

Ibra: "Kaptan olmak istiyorum"

13 Ekim 2008 03:00


Inter'in santraforu Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşı Javier Zanetti’nin pazubandına göz dikti ve takımı kaptanı olmak istediğini belirtti. 

İsveçli oyuncu sezonun şimdiye kadarki döneminde hem ülkesi hem de kulübü adına harika bir performans sergiledi.

Jose Mourinho ile konuşan Ibra, teknik direktörüne kaptan olmak istediğini söyledi.

“İsveç’e kaptanlık yapmak benim için bir onur. Şimdi de Inter’in kaptanı olmak istiyorum”

Ibralı Inter haftasonu Roma ile ile karşılaşacak ancak Ibra’nın kısa vadede kaptanlığı alması beklenmiyor.

Bu arada Inter’de Fransa kampındayken sakatlanan Patricj Vieira maçta forma giyemeyecek.


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