Ibra 2008'e damgasını vurdu



2008 yılının en iyilerinin seçildiği İtalya Serie A Oskarları'nda Zlatan Ibrahimovic, üç ödülü kaparak İtalya'da 2008 yılının yıldızı olduğunu gösterdi. İsveçli yıldız En iyi oyuncu, en iyi yabancı oyuncu ve en iyi gol ödüllerini evine götürdü.



Inter'in yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, İtalya'da verilen 2008 yılının futbol oskarlarında üç ödülü birden alarak büyük bir başarı yakaladı.



Ödüller Serie A'da oynayan futbolcuların oyları neticesinde verilirken, SporItalia televizyonundan canlı olarak yayınlandı.,



İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, en iyi oyuncu, en iyi yabancı oyuncu ve en iyi gol ödüllerini alarak şovun parlayan ismi oldu.



Juventus'un kaptanı Alessandro Del Piero, en iyi İtalyan oyuncu olurken, takım arkadaşı Giorgio Chiellini 2008 yılının en iyi savunma oyuncusu seçildi.



İtalya'da 2008 Yılının Oskarlarını şu isimler aldı:



En iyi oyuncu: Zlatan Ibrahimovic (Inter)

En iyi İtalyan oyuncu: Alessandro Del Piero (Juventus)

En iyi yabancı oyuncu: Zlatan Ibrahimovic (Inter)

En iyi genç oyuncu: Marek Hamsik (Napoli)

En iyi kaleci Gigi Buffon (Juventus)

En iyi savunma: Giorgio Chiellini (Juventus)

En iyi teknik direktör: Cesare Prandelli (Fiorentina)

En iyi hakem: Roberto Rosetti

2008 yılının en iyi golü: Zlatan Ibrahimovic (Inter)

En iyi taraftar: Stefano Borgonovo

