İbo'nun tatlı derdi!

İnter'in dünyaca ünlü golcüsü Ibrahimoviç'in İngiltere'ye transfer olacağı yönündeki haberlere bir yenisi daha eklendi.



Inter'in İsveçli oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Chelsea ve Manchester United'ın yıldız oyuncunun peşinde olduğunu söyledi.



Bu sezon Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter formasıyla Serie A'da şu ana dek 21 gole imzasını atan İbrahimovic, lig bitimi kulübünden ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.



İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Mino Raiola, "Chelsea, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid, Zlatan için benimle temasta olan kulüpler. Bu takımların her biri, Zlatan'ı kadrosuna katması muhtemel ekipler. Eğer bu transfer gerçekleşmezse Zlatan Inter'de kalacak ve kulübünün başarısı için mücadele etmeye devam edecek. Eğer gerçekleşirse de, onu kadrosuna katan takım müthiş bir iş başarmış olacak" dedi.

