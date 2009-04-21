IBM’in ilk çeyrek kârı yüzde 1 düştü

ABD'li bilgisayar firması IBM'in bu yıl ilk çeyrekte karı yüzde 1 düşerek 2,30 milyar dolar oldu.



IBM, ilk çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,30 milyar (hisse başına 1,70 dolar) olduğunu açıkladı. Hisse başına 1,66 dolar kar etmesi beklenen şirketin, geçen yıl aynı dönemde karı 2,32 milyar dolar olmuştu.



Şirketin, aynı dönemde satışları da yüzde 11 gerileyerek 21,7 milyar dolar oldu. IBM'in, geçen yıl ilk çeyrekte gelirleri 24,50 milyar dolardı.



IBM'in gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını hizmet gelirleri ve yazılım programları gelirleri oluştururken, hizmet gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düşerek 13,2 milyar dolar ve yazılım programları gelirleri yüzde 6 azalarak 4,5 milyar dolar oldu. Bilgisayar donanım sistemi satışları da yüzde 24 azalışla 3,2 milyar dolara indi.



Hewlett-Packard ile rekabet halindeki IBM'in asıl rekabeti Sun Microsystems'i 7,4 milyar dolara satın alan Oracle ile yapması bekleniyor. IBM'in Sun Microsystems ile yaptığı görüşmeler bu ay başında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

