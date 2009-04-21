T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IBM’in ilk çeyrek kârı yüzde 1 düştü

21 Nisan 2009 13:32

ABD'li bilgisayar firması IBM'in bu yıl ilk çeyrekte karı yüzde 1 düşerek 2,30 milyar dolar oldu.

IBM, ilk çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,30 milyar (hisse başına 1,70 dolar) olduğunu açıkladı. Hisse başına 1,66 dolar kar etmesi beklenen şirketin, geçen yıl aynı dönemde karı 2,32 milyar dolar olmuştu.

Şirketin, aynı dönemde satışları da yüzde 11 gerileyerek 21,7 milyar dolar oldu. IBM'in, geçen yıl ilk çeyrekte gelirleri 24,50 milyar dolardı.

IBM'in gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını hizmet gelirleri ve yazılım programları gelirleri oluştururken, hizmet gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düşerek 13,2 milyar dolar ve yazılım programları gelirleri yüzde 6 azalarak 4,5 milyar dolar oldu. Bilgisayar donanım sistemi satışları da yüzde 24 azalışla 3,2 milyar dolara indi.

Hewlett-Packard ile rekabet halindeki IBM'in asıl rekabeti Sun Microsystems'i 7,4 milyar dolara satın alan Oracle ile yapması bekleniyor. IBM'in Sun Microsystems ile yaptığı görüşmeler bu ay başında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24