IBM'den şirketlere tasarruf desteği

IBM'den yapılan yazılı açıklamada,”Cloud Computing” teknolojisini destekleyen “sanallaştırma" uygulamasını icat eden IBM'in, global ekonomik krizin etkilerinin yaşandığı bu günlerde, şirketlerin bu teknolojiden faydalanabilmesi için çeşitli servisler sunduğu kaydedildi.



Açıklamada, “Cloud Computing” veya ağ üzerinden sunulan hizmet ve yazılımların, işletmelerin ofis alanından yüzde 80, enerji ve soğutma maliyetlerinden yüzde 60 oranında tasarruf etmesini ve kapasitesini 3 kat daha verimli kullanmasını sağladığı ifade edildi.



Amerikan bağımsız araştırma kurumu Gartner'in, veri merkezlerindeki enerji maliyetlerinin, gelecek 5 yıl içerisinde donanım maliyetleri kadar yükseleceğini öngördüğü vurgulanan açıklamada, daha küçük ölçekli işletmelerin aynı sorunlarla karşı karşıya kalmadan büyümek ve işlerini geliştirmek için, yeni yollara gereksinim duyduğu belirtildi.



IBM'in, “Cloud Computing” uygulama hizmetleriyle, müşterilerinin dinamik teknoloji ortamını desteklemek için gerekli olan sunucuları ve depolama olanaklarını planlamasına, yapılandırmasına ve test etmesine destek olduğu belirtildi.





