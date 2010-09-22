-IBM TÜRK'DE GREV HAZIRLIĞI ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Tez-Koop-İş Sendikası, yaklaşık 300 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, IBM (International Business Machines) Türk Limited Şirketinde 27 Eylülde greve çıkma kararı aldı. Taraflar arasında 13 Nisanda başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, atanan resmi arabulucu da uyuşmazlığı giderememişti. Bunun üzerine 21 Temmuzda IBM Türk ve bağlı iş yerlerinde grev kararı alınmıştı. Yasal sürenin sona ermesi üzerine toplanan sendika genel kurulu, grev kararının 27 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da uygulanmasına karar verdi. Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, IBM Türk Limited Şirketiyle yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine İstanbul ve Ankara'da genel üye toplantısı yaptıklarını, çalışanların verdikleri kararla 27 Eylülde greve çıkma kararı aldıklarını söyledi. İşverenin, sendikanın isteklerinin bulunduğu taslağı kabul etmeyerek, kendisinin bir taslak hazırladığını anlatan Bozkurt, ''Bizde bu taslak üzerinde çalışma yaptık, işverene ilettik. Onların verdiği taslağa yakın bir taslak yapmamıza rağmen IBM'den bize bir yanıt gelmedi'' dedi. IBM işvereninin, Tez-Koop-İş Sendikasını kabul etmediğini ve görüşmek istemediğini belirten Bozkurt, toplantıda, IBM Türk'ün ''kendi verdiği taslağı bile kabul etmeyecek şekilde'' bir tavır takındığını kaydetti. IBM şirketinin Avrupa'da ve dünyada sendikayı kabullenmeyen bir şirket şeklinde göründüğünü ifade eden Bozkurt, ''Hiçbir şeyi kabul etmeyen bir işverenle karşı karşıyayız. Diyaloğa açık değiller. Bu nedenle, IBM'in Ankara ve İstanbul'daki merkezlerinde fiili grevi başlatıyoruz'' diye konuştu. Tez-Koop-İş'in ilk görüşmede IBM Türk'ten yaklaşık yüzde 35 oranında zam talep ettiği, işverenin yüzde 3,2'lik bir zam önermesi üzerine, sendikanın zam oranını yüzde 10'a çekerek 2011'in Nisan ayında enflasyon artı 2 puan zam istediği belirtildi. Sendika, işverenin önerdiği sosyal yardımı da kabul etti.