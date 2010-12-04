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Dünya

IBERIA VE RYANAIR'IN UÇUŞLARINA GREV ENGELİ MADRİD (A.A)

04 Aralık 2010 14:43

-IBERIA VE RYANAIR'IN UÇUŞLARINA GREV ENGELİ MADRİD (A.A) - 04.12.2010 - İspanya'da hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle havayolu şirketleri Iberia ve Ryanair İspanya'dan ve İspanya'ya uçuşlarını yarına kadar durdurdu. Iberia, yarın saat 08.00'e kadar olan tüm uçuşların iptal edildiğini bildirirken, Ryanair, durumla ilgili güncellemenin, şirketin internet sitesinde saat 21.30'da yapılacağını açıkladı. Bu arada İspanya hükümeti, hava trafik kontrolörlerinin greve son vermemesi halinde olağanüstü hal ilan edileceğini bildirdi.  Başbakan Yardımcısı Alfredo Rubalcaba, Madrid'deki kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, durumun normale dönmemesi halinde, hükümetin olağanüstü hal ilan edeceğini belirterek, "Kontrolörler, işe geri dönmezlerse davaları derhal yargıya intikal edecek ve hapis cezası alabilecekleri bir suçla itham edilecekler" diye konuştu. 

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