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Dünya

Iberia Havayolları Madrid - İstanbul uçuşlarını durduruyor; gerekçe 'talepteki dramatik düşüş'

Petrol sektöründe yaşanan krizin de hatların kapatılmasında etkili olduğu bildirildi

21 Nisan 2016 13:05

Iberia Havayolları, Madrid- İstanbul arasındaki seferlerini 7 Mayıs’tan itibaren durdurma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, gerekçe olarak 'talepteki framatik düşüş' gösterildi.
 
Vatan'da yer alan habere göre; Havayolu şirketi, 2013 yılında da Madrid-İstanbul hattında yeterli kârlılığa ulaşamadığı için uçuşlarını bir süre durdurmuş, seferlerine Haziran 2014’te yeniden başlamıştı. Şirket, 7 Mayıs sonrasına bilet alan yolcularına yolladığı mesajla, ücretlerin isterlerse iade edileceği veya farklı alternatifler sunulacağını, çağrı merkezleri ile iletişime geçilmesini istedi.
 
Iberia ayrıca İstanbul dışında Afrika’da Lagos (Nijerya) hattını 12 Mayıs’tan itibaren, Akra’yı da (Gana) 17 Mayıs’tan itibaren kapatma kararı aldı. Açıklamada, bu hatların kârlılığının kalmadığı ve petrol sektöründe yaşanan krizin de hatların kapatılmasında etkili olduğu belirtildi.
 

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