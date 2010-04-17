İBB'ye UEFA yolunda büyük darbe

T24 -

Maçtan dakikalar

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 3

10. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti. Gökhan Süzen'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında oluşan karambolde Orhan, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı: 1-018. dakikada Hurşut'un ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.31. dakikada Tevfik'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ali Güzeldal'ın sert şutunda top yandan auta gitti.37. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında defanstan seken topu ceza sahasının sağında önünde bulan Mustafa, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-140. dakikada Ali Güzeldal'ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Serdar, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.47. dakikada Murat'ın soldan yaptığı ortada, Hurşut'un ön direkte savunmanın arasında ayak koyduğu top, kaleci Hasagic'te kaldı.53. dakikada Harbuzi'nin ceza sahası sağ çaprazındaki sert şutunda kaleci Hasagic yatarak, meşin yuvarlağa sahip oldu.74. dakikada Kus'un sağdan yaptığı ortada kale önünde müsait durumda bulunan Ali Güzeldal'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.80. dakikada sağdan ceza sahasına giren Patiyo, topu ceza yayı üzerinde uygun durumda bulunan Harbuzi'ye çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hasagic'in sağından ağlara yolladı: 1-286. dakikada Patiyo'nun pasıyla sağda topla buluşan Kerem'in ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta kaleci Hasagic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.89. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topla ceza sahasına giren Kerem, topu ceza sahasında bulunan Mustafa'ya aktardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3Gençlerbirliği karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Atatürk OlimpiyatMustafa Kamil Abitoğlu xx, Serdar Akçer xx, Uygar Bebek xxHasagic xx, Kus xx, Metin x, Cesario xx, Gökhan Süzen xx, Ali Güzeldal xx, Efe xx (Dk. 82 Hasan Ali x), Mahmut xx, Serhat xx (Dk. 75 Nsumbu x), Tevfik xx, İskender x (Dk. 54 İbrahim Akın x)Serdar xx, Orhan xx, Aykut xx, İlhan xx, Murat xx, Hurşut xxx (Dk. 82 Bilal x), Kerem xxx, Tozo xx, Vranjes xx (Dk. 75 Patiyo xx), Harbuzi xxx, Mustafa xxx (Dk. 90+1 Alparslan ?)Dk. 10 Orhan (Kendi kalesine) (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 37 ve 89 Mustafa, Dk. 80 Harbuzi (Gençlerbirliği)Dk. 42 Gökhan Süzen, Dk. 90+2 Metin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 61 Aykut, Dk. 85 İlhan (Gençlerbirliği)