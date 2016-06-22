“İBB’ye bağlı güvenlik, sahibiyle yolculuk eden bir köpeği metrobüs yoluna attı!”

Ekşi Sözlük’te ‘yumusakca’ isimli yazar, 17 Haziran’da ‘Boyun tasması olan ve kucakta taşınması şartıyla köpekler ve kedilerin araçlarda taşınması’ maddesi İETT Yolcu Hakları Bildirgesi’nde yer almasına rağmen, güvenlik görevlilerin küçük ırk bir köpeği metrobüs yoluna attığını ileri sürdü.

Yumusakca isimli yazarın aktardığı bilgiye göre güvenlik görevlilerinin ‘köpekle metrobüse binen yolcuya ve köpeğe saldırdığı’ iddia edildi. Yazar, yaşananları 17 haziran 2016 metrobüs rezilliği başlığında şu sözlerle anlattı:

“İETT şoförleri hayvanların araca binmesinin yasal olduğunu bilmiyor!

17 haziran gunu 17:30 sıralarında ibb avcılar metrobus duragında baslamıs olan rezilliktir.

arkadasımın kuzeni sema’nın basına gelmis bu olayı, eksi sozlukteki aklı basında insanların paylasacagını, yayacagını umarak sema’nın kuzeni tugba’nın izni ve bilgisiyle ve kendi sozleriyle paylasıyorum.

”avcılardan istanbul yönüne giderken olay ibb avcılar durağında oluyor. küçük irk köpegi ile, tasmasi boynunda, şükrübey durağında metrobüse binerken güvenlikler engellemis.

o da, yönetmelik izni dahilinde küçük ırkla tasmasi ile binebilecegini söyleyip binmiş.

adamlar bir sonraki metrobüsle peşinden gitmişler. ibb durağındaki güvenliklere haber vererek metrobüsün önünü kesmişler. “sen inmeden hareket etmeyecek bu otobüs” diye tehdit etmişler. kuzenim inmeyince uc guvenlik gorevlisi ona ve kopegine saldırmıs.

döverek kizi cikarmislar, kopegini de firlatmislar yola, fındık, diger metrobusun altinda kalmaktan zor kurtarilmis. sema baygınlık geçirmiş bir süre.”

arkadaslar, toplu tasıma kullanan ve kopek sahibi olan bir insan olarak metrobus ve vapurlarda kucuk ırkların tasma veya kafesle, buyuklerin ise agızlık ve tasmayla araclara binebildigini bilmeyen, bilse de isine gelmeyen cok gorevliyle karsılastım.

ama acıkcası bir kadını (bu detayı vermemin sebebi guc orantısızlıgı yoksa kadın, erkek, homoseksuel, transeksuel farketmez. siddet siddettir.) darpedip, baska yolcuların da tepki vermesine ragmen bu sekilde davranma cesaretini kendinde bulabilen calısanları ilk kez duydum.

biz ki eksi sozluk olarak nelere vesile olduk, neleri degistirdik. bu konunun da yayılmasını saglarsanız memnun olurum. belki calısanları bilinclendiririz, bu kadar kolay insan dovememelerini saglarız. bu bile buyuk bir gelisme olur.

kısa kesiyorum, hepinize sevgiler.”