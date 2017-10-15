İBB'ye 6 metro hattı için dış borçlanma yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ihalesi gerçekleştirilen ve inşaatlarına başlanan 6 metro hattının finansmanı için belediyeye 925 milyon Euro (3 milyar 968 milyon 25 bin Türk Lirası) borçlanma yetkisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısında alınan karara göre, 12 milyar 859 milyon 636 bin 112 liraya ihale edilen 6 metro inşaatı için dış borçlanmaya gidilecek.

CHP'lilerin ret oyuna karşın oy çokluğuyla geçen karara göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere toplamda 925 milyon Euro dış finans bulunacak.

CHP: Belediyenin borcu 16 milyar liraya ulaşacak

Metro hatlarının inşaatı için gereken paranın bulunması için alınan karar tartışmalara yol açtı. CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, 2017 yılı için Meclis'ten 4 milyar 600 milyon borçlanma yetkisi alındığını ve bu rakamın 2 milyar 811 milyon lirasının dış borçlanma için olduğunu söyledi. 6 metro hattının finansmanı için Meclis'ten geçirilen 925 milyon Euro'yla birlikte belediyeye verilen borçlanma yetkisinin 7 milyar liraya yaklaştığını belirten Balyalı "Meclis'te kabul edilen dış borçlanma yetkisiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi hukuka aykırı davranmıştır. Borçlanma yetkisi aşılmıştır. Bu şartlarda 2017 yılı sonunda belediyenin borcu 16 milyar liraya ulaşacak" dedi.

AKP: Borçlanma yetkisi aşılmamıştır

AKP’li Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Erdal Yılmaz ise borçlanma yetkisi kesinlikle aşılmadığını belirtti. "Meclis'ten bu kararın geçmesi, direkt kredi alınabileceği anlamına gelmiyor" diyen Yılmaz, "Yüksek teknoloji için gereksinimler farklıdır. Borçlanma için Hazine Müsteşarlığı'ndan görüş ve izin gerekiyor. Burada peyderpey ve ihtiyaca göre bankalarla pazarlık yapmaya başlarız, ondan sonra borç alma aşamasına geçeriz" dedi.