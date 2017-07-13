İBB'nin vakıf üniversitesine tahsis ettiği hazine arazisine CHP itiraz etti

'FETO'cu olduğu iddia edilen ve kapanan Murat Hüdavingar Üniversitesi'nin hazine arazisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi tarafından Bezmiâlem Vakfı Üniversitesi'ne eğitim ve yurt tesislerinin yapılması için tahsis edildi. İBB CHP'li Meclis üyesi Tarık Balyalı, Fatih Belediyesi sınırları içerisinde olan hazine arazisinin kamuya açılmasını gerektiğini söyleyerek teklife itiraz etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak'ın haberine göre İBB, Bezmiâlem Vakfı Üniversitesi’ne Sultangazi’deki hazine arazisini tahsis etti. Fatih Belediyesi de Vatan Caddesi’ndeki okul alanını sağlık ve eğitim tesisi alanına çevirdi.

AKP’nin sevdiği Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi’nden iki ayrıcalık birden tanındığı ortaya çıktı. Fatih Belediyesi Vatan Caddesi’ndeki okul alanını vakıf için üniversitesinin sağlık ve eğitim tesisleri alanına dönüştürürken İBB de hazine arazisini Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin kulanımına tahsis edilince yüksek öğrenim yurdu yapılabilecek hale getirildi.

Üniversiteye ilk ayrıcalık İBB’den yapıldı. Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki 3 bin 453 metrekarelik bir yurt alanının kaderi yurttaşın mülkiyetinden çıkmasıyla kaderi değişti. Meclis raporlarına göre şirketin mülkiyetindeyken arazi yurt alanından çıkartılıp 2010 yılının Mayıs ayında Özel Kültürel tesis alanına alındı. Daha sonra da 2013 yılının Ağustos ayında özel eğitim alanı yapıldı. Aynı yılın Eylül ayında arazi Murat Hüdavendigar Üniversitesi’nin mülkiyetine geçti. Üniversitenin talebiyle 2014 yılının Haziran ayında Sosyal Kültürel Tesis alanına çevrildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ’cü olduğu anlaşılan üniversite kapatılınca arazinin mülkiyeti bu kez hazineye geçti. Hazine de araziyi 2016 yılının Ağustos ayında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne geçici kullanımına tahsis etti. Şimdi de İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında arazi bu kez Yüksek Öğretim Alanı’na çevrildi.

Teklife itiraz eden İBB CHP Grubu basın sözcüsü ve İBB CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı mecliste arazi üzerinde 2014 yılında İBB Meclisi’nde halkın kullanımı için şart konulduğunu belirterek “Bu plan tadilatı ve tarihçesi 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların kısa bir tarihi gibidir” dedi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne diğer ayrıcalığı ise Fatih Belediyesi tanıdı. Belediyenin geçen hafta gerçekleşen meclis oturumlarında Fatih Vatan Caddesi’ndeki İBB’ye ait ortaöğretim alan vakfa tahsis edilerek alanın Üniversite Sağlık ve Eğitim alanına dönüştürüldü. Arazinin yanında üniversiteye ait hastane bulunuyor. 2011 yılından bu yana ortaöğretim ve yanındaki park alanı için mücadele eden ilçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu yeşil alanın da Fatih halkına açılmasının beklendiğini ancak üniversiteye devredildiğini anlattı. Soylu hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirterek “Çapa ve Cerrahpaşa taşındı. Mahkeme de ticaret alanları altındaki sağlık alanları fonksiyonunu iptal etti. Bu meclis kararının alınamaması gerekiyordu” dedi. Yeşil alan için Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında suç duyurusunda bulunan Soylu’nun suç duyurusu işleme konulmadı. Soylu Danıştay’a itiraz ederek suç duyurusu talebini yeniledi.

Erdoğan'lar açılışa katıldı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2014-2015 akademik yılı açılış töreni, 3 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Emine Erdoğan ise İstanbul’da Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde bitkilerle tedavi alanında bilimsel çalışmalar yapmak üzere kurulan Fitoterapi Merkezi’nin 2015 yılında gerçekleşen açılış törenine katıldı.