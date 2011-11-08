-İBB'nin sırrı istikrar İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 10. haftayı 18 puanla aynı puandaki Galatasaray'ın bir sıra gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 5 oyuncu, tüm maçlarda görev aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6'ncı sezonunu geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sezon kadro istikrarı yakaladı. Avcı, Pierre Webo, Samuel Holmen, Doka Mudureira, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir'e Spor Toto Süper Lig'deki bu sezon yaptığı tüm maçlarda görev verdi. Holmen, 885 dakika ile en çok süre alan oyuncu olurken, bu oyuncuyu 873 dakika ile Pierre Webo, 840 dakika ile Doka takip etti. Mahmut Tekdemir 833, Edin Visca 709 dakika süre aldı. Abdullah Avcı, Webo, Holmen ve Doka'ya tüm maçlarda ilk 11'de şans tanıdı. Mahmut Tekdemir ve Edin Visca da 9'ar maçta ilk 11'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kaleci konsunda ise istikrar sağlanamadı. İstanbul ekibinde kalede Behram Zülaloğlu 5, Kenan Hasagic 4, Oğuzhan Bahadır 1 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Kale mevkisindeki istikrarsızlıkta takımda 1 numaralı formayı giyen Boşnak kaleci Kenan Hasagic'in sakatlığı etkili oldu. -En golcü Webo- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 10 maçta attığı 15 golle, 16 gollü Trabzonspor'un ardından aynı gol sayısındaki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile ligin en golcü takımları arasında yer aldı. Son 4 haftadır gol atamayan Webo, ligin ilk 6 haftasında attığı 6 golle takımın en golcü oyuncusu oldu. Webo'yu 3'er golle Holmen ile Doka takip etti. Diğer goller ise Efe İnanç, Tevfik Köse ve Cihan Haspolatlı'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sezon attığı 15 golün 11'ini ilk devrenin ve ikinci devrenin son 10 dakikalık bölümünde kaydetti. Turuncu-lacivertliler 80. ile 90. dakikası arasında 7, 35. dakika ile 45. dakika arasındaki bölümde de 4 gol buldu.