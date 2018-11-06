İBB'nin iptal ettiği projeyi Kağıthane Belediyesi yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iptal ettiği Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı'na Kağıthane Belediyesi el attı. Kağıthane Belediyesi, Haliç'ten Şehir Tiyatroları Kağıthane Sahnesi'ne uzanacak dekovil hattı yapacak. Güneş enerjisi ile çalışacak ve nostaljik nitelikli yeni dekovil hattı 3 kilometre olacak.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Kağıthane Belediyesi, "Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde nostaljik, güneş enerjili komple dekovil yapım işi" adı altında bir ihale açtı. Nostaljik nitelikli dekovil hattının yapım ihalesi 27 Kasım 2018'de yapılacak. 3 kilometrelik dekovil hattında 3 durak bulunacak ve tur süresini 30 dakikada tamamlayacak. Günde 20 sefer ve 6 bin yolcu taşıması hedeflenen sembolik dekovilde 2 vagon bulunacak.

Dekovil ihalesinin teknik şartnamesine göre yapılacak araç metal ray üzerinde hareket etmeye uygun metal tekerlekli olup, dış görüntüsü klasik tarzda orijinal görüntüsüne sadık kalınarak günümüz şartlarına uygun olacak. Dekovil aracının hızı düz yolda 20 kilometreyi geçmeyecek.

İBB iptal etmişti

İBB geçen yıl 25 kilometrelik "Haliç - Kemerburgaz Dekovil Hattı Yapımı" için ihale açmış ancak daha sonra bu ihaleyi iptal etmişti.