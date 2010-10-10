İBB’nin ihale şartı: Konuşması ve giyimi ile güven veren





MEHMET DEMİRKAYA - T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alım İhalesi’ne, çalıştırılacak personel için “konuşması ve giyimi ile güven veren” şartı koydu. Ancak şartnamede, güven verici giyimin nasıl olması gerektiğine bir açıklık getirilmedi.





İstanbul’da yaşayan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yapılacak ayni veya nakdi yardımlar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü “2011 Yılı Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi” ihalesi açtı. İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesi, yerinde tespitlerin yapılması ve yardımların yerine teslimi gibi işleri kapsayan ihale 2 Kasım 2010 tarihinde yapılacak. Yaklaşık bir milyon yardım kuponunun hak sahiplerine dağıtımı, Belediye Kadın Koordinasyon Merkezi’nin yapacağı yardımlar da aynı iş kapsamında.



Konuşma ve Giyim şartı



Belediye, 2011 yılı Sosyal Yardım Projelerinin Yürütülmesi Hizmet Alımı İşi şartnamesine şu maddeyi koydu:

“Yüklenici bu kapsamda belirtilen hizmetleri konuşması ve giyimi ile güven veren nitelikte… personelle gerçekleştirecektir.”

Hizmetlerin nasıl yürütüleceğinin düzenlendiği 14 ayrı maddenin 9’unda “konuşması ve giyimi ile güven veren nitelik” şartı aranıyor.

Söz konusu yardımların yapılması için 177 personelin çalıştırılması öngörülüyor.





Geçen yıl ihaleyi Belediyenin şirketi almıştı



Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır yaptığı ihaleyi, belediyenin şirketlerinden biri olan Sağlık A.Ş. üstleniyordu. Geçen yıl yapılan ihaleyi Sağlık A.Ş. 9.2 trilyon liraya üstlenmişti. Sağlık A.Ş. ise üstlendiği işin bir kısmını dışarıdan hizmet alımı yoluyla karşılıyor. Yardımların dağıtımını Kadın Koordinasyon Merkezi organize ediyor. Merkezin başkanlığını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş yapıyor.





