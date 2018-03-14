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İBB Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nin çevresini düzenleyecek

  Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dolmabahçe Sarayı’nın arka bahçesi içerisinde yer alan  Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin çevre düzenlemesini yapacak

14 Mart 2018 15:38

 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dolmabahçe Sarayı’nın arka bahçesi içerisinde yer alan  Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin çevre düzenlemesini yapacak. Ofis bahçesine bir helikopter pisti ve 4 süs havuzu yapılmasını da kapsayan projenin  ihalesi 29 Mart\'ta yapılacak.

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Dolmabahçe\'de 12 bin 450 metrekarelik alanda yer alan Başbakanlık Ofisi’nin çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı. 29 Mart\'ta açık ihale usulüyle yapılacak çevre düzenleme işinin 240 günde tamamlaması bekleniyor.

BOĞAZ KIYISINA HELİKOPTER PİSTİ VE SÜS HAVUZLARI GELİYOR

Projeye göre, Başbakanlık Ofisi\'nin Boğaz kıyısındaki çevresine bir helikopter pist alanı yapılacak. Ofis çevresine 3\'ü yine Boğaz kıyısında olan toplam 4 süs havuzu yapılacak. Araç park yerlerini ve protokol yolunun yeniden düzenlenmesini de içeren proje çizimine göre, Dolmabahçe Caddesi tarafından ofis bahçesine araç girişi yapılabilecek.

(FOTOĞRAF)

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