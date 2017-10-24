İBB'den yağış uyarısı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'den yapılan açıklamada; yarın İstanbul\'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul\'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte rüzgârında kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor