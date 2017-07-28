İBB'den yağış açıklaması; 20 dakikada 30-40 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yağışların çok etkili olduğunu, 18 Temmuz’da 45 dakikada yaklaşık 50-60 kilogram yağışın, bugünkü yağışta ise 20 dakikada fırtına ve dolu ile birlikte 30-40 kilogram arasında yağışın kaydedildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’u etkisi altına alan ve kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olan şiddetli yağışla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile birlikte başlayan yağışlar İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlardan başta E-5 Avrupa yakası otoyolu başta olmak üzere hemen hemen tüm bağlantı yolları ve caddeler trafikten durma noktasına gelmiştir” denildi.

Yağışın il genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili olduğu kaydedilen açıklamada, Meteoroloji istasyonlarından kaydedilen yağış miktarlarıyla ilgili şu bilgiler verildi:

“Aksaray: 16 - KG/M2

Akom: 23 - KG/M2

Çavuşbaşı: 30- KG/M2

Yenibosna: 25 - KG/M2

Merter: 30- KG/M2

Bostancı: 15 - KG/M2”

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgarın (AKSARAY-80km/s) hava sıcaklıklarının da 10C derecelerde azalmasına ve mevsim normalleri altına gerilemesine neden olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 372 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlenmiştir. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 2 adet yangın olayı meydana geldi.

Kağıthane'de Odun Deposunda çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yine Haydarpaşa Garının kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şişli İlçesi Pangaltı semtinde bulunan Ermeni mezarlığının duvarı çökmesi sonucunda 2 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

İBB ekipleri su baskınları ile 6 bin 388 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. 153-Beyaz Masa ve 110 İtfaiye ye komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi. Şiddetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana gelmedi. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanında inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

Şiddetli yağışlar o kadar etkiliydi ki 18 Temmuz’da meydana gelen su baskınındaki yağış 45 dakika süresinde yaklaşık 50-60 kg yağış bırakmıştır. Bugün yağan yağış 20 dakikada fırtına ve dolu ile birlikte 30-40 kg arasında yağış kaydedildi."