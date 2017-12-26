İBB'DEN TUZLA'DAKİ YOĞUN KOKUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* İBB,

\"İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, \"Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri AFAD, İl Çevre Müdürlüğü, İSKİ bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Kokunun kaynağının tespiti için, İSKİ, itfaiye, AFAD, İBB, İl Çevre Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sağlık Müdürlüğü AKOM\'da kriz masası oluşturdu. Gece itfaiye, İGDAŞ ve AFAD ekipleri hava ölçümleri yaptı. Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit tahmin ediliyor. Kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz çalışmaları devam ediyor\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışma yapılan yerden görüntü

-Sanayi bölgesinden görüntü

-Dereden görüntü

-Dereye akan atıksu

-Genel ve detay görüntüler

26.12.2017 - 09.39 - Haber Kodu : 171226013