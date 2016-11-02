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"İBB'den Topbaş'ın akrabasına bedelsiz arsa" iddiası

Arsa Kadir Topbaş'ın 'FETÖ'den tutuklu damadının yaptığı Koru Florya evlerinin hemen yanında

02 Kasım 2016 11:24

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı İBB’ye, Florya’daki arsa için başvuru yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeninin eşi Burcu Topbaş’ın da kurucusu olduğu vakfa arsa bedelsiz verildi.

Sözcü gazetesinin Özlem Güvemli'nin haberine göre,  Kadir Topbaş'ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait Florya Koru Evleri'nin yanı başındaki 15 bin metrekarelik arazi Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'na verildi.

Vakfın yönetiminde AKP'nin kurucu üyelerinden eski milletvekili Mustafa Ünal, Kadir Topbaş'ın yeğeni Turhan Topbaş'ın eşi Burcu Topbaş, yine Kadir Topbaş'ın özel danışmanı Kortan Çelikbilek, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İBB İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bulunuyor.

9 günde gündeme alındı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, 5 Ekim'de İBB'ye tahsis başvurusu yaptı. Vakıf, İBB'ye ait Bakırköy'deki toplam 15 bin metrekarelik 7 ayrı parselin okul öncesi eğitimi, ana okulu, orta öğretim ve üniversiteye kadar her türlü eğitim kurumu için kendilerine tahsis edilmesini istedi. Talep hızlı bir şekilde İBB meclis gündemine alınarak 14 Ekim günü oya sunuldu. CHP'lilerin ret oyu verdiği meclis oturumunda tahsis kararı, AKP'lilerin oyları ile kabul edildi. Bakırköy Şenlik Mahallesi'ndeki 7 ayrı parsel 25 yıllığına hiçbir bedel talep edilmeden Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'na verildi.

CHP: ÇYDD'ye neden hiç arsa tahsisi yapılmıyor?

Vakfa tahsis edilen arazilerin en önemli özelliği, Kadir Topbaş'ın 'FETÖ' soruşturmasından tutuklu olan damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tepki çeken 'imar ayrıcalıkları' ile hayata geçirdiği Koru Florya evlerinin hemen yanı başında olması.

Hatta tahsis edilen parsellerden birinde Koru Florya satış ofisi bulunuyor. CHP'liler bu tür alanların vakıflara değil Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmesi gerektiğini belirterek Fethullah Gülen'e bağlı okulları hatırlattılar. CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı "Bugüne kadar neden hiç ÇYDD'ye ADD'ye tahsis yapılmadı?" diye sorarken meclis üyesi Esin Hacıalioğlu da bu tahsisin hukuksuz olduğunu söyledi.

 

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