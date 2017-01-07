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İBB'den sürücülere: Yolda bıraktığınız araçlarınızı lütfen gelin ve alın

"Bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor"

07 Ocak 2017 20:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını yolda bırakıp evlerine giden sürücülere yönelik "KCO otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz. Zira bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, dün akşamdan bu yana bazı sürücüler araçlarını yolda bırakıp yaya olarak devam etti. Bugün kimileri geri dönüp aracını alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracını almayanlar için çağrı yaptı.

İBB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''KCO otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz. Zira bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor.''

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