İBB'den Sultangazi'deki taşocağının toz ve gürültüsüne 40 metrelik duvar çözümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultangazi’de faaliyet gösteren taşocaklarının yarattığı olumsuzluklarına çözüm olarak, yerleşim birimiyle araya 40 metrelik bir set oluşturacaklarını kaydetti. CHP’li Meclis Üyesi Sait Coşkunoğlu, konuya ilişkin olarak "Amaç çözüm değil, seçimde oy devşirmek. Tek çözüm var o da ocakları kapatmak" dedi.

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesi’nin geçen haftaki tanıtımında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, proje için yaklaşık 760 Milyon TL yatırım yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sultangazi’de taşocağı konusunda iki önemli sorun var. Biri gürültü ve toz bulutları, ikincisi taşocağına giren çıkan araçların verdiği sıkıntı. İkisini de muhakkak çözmemiz gerekiyor. İkisini de çözerken önemli yatırımlar gerekiyor. Toz ve gürültü problemini çözme adına orada önemli bir kamulaştırma meselesi var. Onları hallediyoruz. Ve yerleşim birimiyle araya 40 metrelik devasa bir set oluşturuyoruz. Taşocağına girip çıkan kamyonların oluşturduğu sıkıntıyı çözme adına da, araçların hiçbir şekilde Sultangazi içerisine girmemesi için 12 kilometrelik ilave yol yapacağız.”

Albayrak: Bu proje çok rahatlatacak

Bakanı Albayrak ise, “Bugün Sultangazi’mizi çok rahatlatacak, önemli bir projeyi açıklıyoruz. Buradaki tesislerden çıkan toz 40 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bu çevre kirliliğine neden olan ciddi bir toz ve karbondioksit salınımı demek. Sultangazi’ye bu yakışır mı? Hayır. 60 metrelik patlama delikleriyle taş savrulması, yüksek titreşim gürültü ve hava şoku gibi tehlikelere neden oluyor. O zaman burayı bizim rehabilite etmemiz, çevreye zarar vermeyen Sultangazi’yi rahatsız etmeyen bir model oluşturmak gerektiğine karar verdik” dedi.

‘Duvar yapmayın, ocakları kapatın’

Taşocaklarının kapatılmasına herhangi bir adım atılmazken, bölgenin rehabilite edilmesine anlam veremediklerini belirten Sultangazi Meclisi’nin CHP’li Üyesi Sait Coşkunoğlu, şöyle konuştu:



“Bundan 1-1.5 ay önce Sultangazi’de düzenlenen AKP ilçe kongresinde Berat Albayrak bu konuyu gündeme getiriyor ve ‘Taşocağı sorununu çözeceğim’ diyor. Ancak çözüm dedikleri, taşocakları havzasının etrafında, yüksek perde betonlarını yükseltmek. Biz bunu belediye meclisinde gündeme taşıdık ve ‘Bu sorun böyle çözülmez. Perde betonlar Berlin duvarına döner’ dedik. Şimdi bu çalışmayı bu şekilde yürütüyorlar ama, bu perde betonla taşocaklarının tozu önlenemez. Bölgede imalat devam ediyor, sürekli toz çıkıyor, havaya karışan toz da yerleşim yerlerine hava akımıyla taşınıyor. Duvar bunu nasıl engelleyebilir? Sorunun tek çözümü, taşocaklarının faaliyetinin durdurulması. Geçen yıllarda İl Genel Meclisi’nde önerge verdik ve 1 ay faaliyet durduruldu. Ama sonra tekrar açtılar. Çünkü imalat yapan firma sahiplerinin çoğu AKP’li ve parti içinde etkin isimler. Yandaşa alan açtılar. Seçim üstü böyle bir açıklama yapmaları da manidar. Bölgedeki AKP seçmeni de durumdan çok rahatsız ve onların oylarını yeniden almak için bu hamlede bulunduklarını düşünüyorum. Yani amaç vatandaşı kandırmak ve oy devşirmek.”