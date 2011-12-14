-İBB'den Pakistan'a çıkartma -İBB bünyesindeki 6 şirket Pakistan'ın Pencap eyaletinde yatırım yapacak (fotoğraflı) LAHOR (A.A) - Erkan Yiğitsözlü - 14.12.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren altı şirket Pakistan'ın Pencap eyaleti hükümetiyle bir dizi yatırım ve eğitim anlaşmasına imza attı. Başkanlığını İstanbul Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Ömer Yıldız'ın yaptığı 10 kişiden oluşan İBB heyeti Pencap Eyaleti Başbakanı Şehbaz Şerif ile bir araya gelerek ulaşım, toplu taşıma, oto park, sinyalizasyon, mobese ve eğitim konularında bir dizi yatırım ve işbirliği anlaşması imzaladı. Pencap eyaletinin başkentinin 10 milyon nüfuslu Lahor kentinde hayata geçirilecek yatırımlar için, İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Ulaşım A.Ş., İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Belediyeler Bakım Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İSBAK), İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş (İSPARK), İstanbul Belediyeleri Bilgi-İşlem Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş (BELBİM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) yetkilileri Pakistanlı meslektaşlarıyla bir araya geldi. -İBB'den Pakistan'a 60 kilometrelik metrobüs hattı- AA muhabirine konuşan İstanbul Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Yıldız, Lahor Ulaştırma Şirketi (LTC) ile yaptıkları anlaşmayla kente inşa edilecek 60 kilometrelik metrobüs hattının planlama ve müşavirliklerini yapacaklarını söyledi. Metropol kentte 250'den fazla kavşağın sinyalizasyon ve mobese sistemlerinin İBB şirketleri tarafından yapılacağını belirten Yıldız, Pencap eyaleti hükümetinin Çin'den alacağı 800 otobüsün elektronik bilet uygulaması ile kentin otopark sorunun çözümü için yeni proje geliştireceklerini kaydetti. Yıldız ayrıca, İSMEK'in Pakistan'daki karşılığı olan TEVTA ile yaptıkları anlaşmayla kentte birçok sosyal proje başlatacaklarını ve mesleksiz ve işsiz binlerce Pakistanlıya eğitim vereceklerini ifade etti. Hükümet binasında gerçekleştirilen imza törenine Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan, Lahor Valisi Cavid Malik ile eyalet hükümetinden bakanlar ve milletvekilleri katıldı. (AEY-ÖFÇ)