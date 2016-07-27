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İBB'den 'Kabataş Transfer Merkezi' açıklaması

"İnternette paylaşılan fotoğraf ve proje görselleri gerçeği yansıtmıyor"

27 Temmuz 2016 20:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Transfer Merkezi'ne ait olduğu iddiasıyla internette paylaşılan fotoğraf ve proje görsellerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Proje ile kara, deniz ve raylı ulaşım sistemleri, Boğaz Yaya Geçiş Tüneli bütünleştirilerek entegrasyon amaçlanmaktadır. Projenin yeterli bilimsel yaklaşım ve ilgili kurul onaylarından yoksun olduğu iddiası da gerçek dışıdır. Proje görselleri ile bilgileri tüm detayları ile yakın zamanda açıklanacaktır. Kabataş Büyük Transfer Merkezi üzerinden hayal ürünü iddialarla provokasyon peşinde olanlara itibar edilmemesi rica olunur" 

 

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Kabataşmartı projesi

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