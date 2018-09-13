İBB'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI: ZORUNLU OLMADIKÇA ARAÇLA ÇIKILMAMALI

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi\'nce İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği belirtilerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşım araçlarını kullanmaları önerildi.

Açıklamada yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttırmasının beklendiği belirtilerek şöyle denildi: \" Cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerimizde ise şiddetli 60-90 kg/m2 yağışların olacağı tahmin ediliyor \"denildi. İBB\'den verilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Ekipler ana arterlerde yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Belediye Başkanlıkları da bilgilendirilerek tedbir almaları istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 bin 865 Personel, bin 670 Araç ve İş makinesi, 385 Motopomp, 269 Jeneratör, 411 dalgıç Pompa ile 24 saat esasına göre alarma olacak. ?AKOM tüm birim sorumluların toplayarak kriz yönetimi oluşturdu. Kamera takibi ve gelen ihbarlar doğrultunda ekipler sorunlu bölgelere sevk edilecek.

Açıklamada ayrıca, \"? Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110\'u arayabilir. Vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu taşım araçlarını kullanmaları öneriliyor.\" denildi.