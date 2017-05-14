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İBB'den İbn Haldun Üniversitesi'nin 'afişi'yle ilgili açıklama

Açılış törenini duyuran bir afişe ait görsel, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti

14 Mayıs 2017 18:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken, İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu afişinin fotoğraf işleme programı 'photoshop' ile değiştirilerek sosyal medyada servis edildiğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İbn Haldun Üniversitesi'nin 20 Mayıs'ta yapılacak açılış törenini duyuran bir afişe ait görsel, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

'İbn Haldun Üniversitesi açılış töreni' yazısının yer aldığı afişin görüntüsünün, photoshop programı ile değiştirildiği ve orjinal metne harf eklemesi yapıldığı ortaya çıktı.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu photoshop ile değiştirilerek sosyal medyada servis edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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İstanbul Büyükşehir BelediyesiİBBsosyal medyaİbn Haldun Üniversitesi

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