İBB'den Esenler'e deprem araştırması

T24 - İBB Meclisi'nde, Büyük İstanbul Otogarı'nın dere yatağında olması nedeniyle yapının depreme dayanıklılığı, kaçak yapılaşmalar ve güvenlik risklerinin araştırılması istendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, meclis üyeleri Kemal Çiloğlu, Gökhan Zeybek, Bülent Soylan ve Serdar Bayraktar tarafından verilen yazılı soru önergesinde, 25 yıl işletme hakkıyla (2019'a kadar) yap-işlet-devret modeliyle 242 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 290 bin metrekare inşaat alanı bulunan Büyük İstanbul Otogarı'ndan günlük ortalama bin 750 otobüsün, 20 bin otomobilin giriş çıkış yaptığı ve bu yapıyla ilgili çok sayıda şikayetin yapıldığı belirtildi.



Bu kompleksin imar planlarındaki durumu ile mevcut durumunun planlara uygunluğu konusunda kuşkular bulunduğuna işaret edilen önergede, ana yapının dere yatağı üzerinde olması ve önceki deprem yönetmeliği kısıtlarıyla inşa edilmiş olduğundan, yapının depreme dayanıklılığına ilişkin kaygılar bulunduğu vurgulandı.



Önergede, şunlar kaydedildi:



''Burada bulunan birçok iş yeri işletilmemektedir. Yapının büyük bölümü bakımsız ve temiz değildir. İnşa aşamasında satışı yapılan bölümlerin bir bölümünde eksiklikler kalmıştır. İş yerlerinde fiziki eksikliklerin neden olduğu ruhsat problemleri yaşanmaktadır. Kompleksin bazı bölümlerinde kaçak yapılaşmalar vardır. Eksik, yanlış yapılaşma ve uygulamalar nedeniyle ağır hak kayıpları söz konusudur. İşletmenin denetlenmesinde yetersizlikler mevcuttur. Güvenlik açısından riskli bir bölge haline gelmiştir. Araç trafiği ve park alanları konusunda ek düzenleme ve çalışmalara da ihtiyaç vardır. Komplekste halen kuyu suyu kullanılmaktadır. Otogar işletim sistemi itibarıyla düşük kapasite ile kullanılabilmektedir.''



Önergede, sayılan şikayet ve endişeler konusunda bir araştırma yapılarak, bilgi verilmesi istendi. Önerge, oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi.

